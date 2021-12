Bova: gli auguri di Natale del vicesindaco Marino

20 Dicembre 2021 22:16

A pochi gironi dal Natale, arrivano gli auguri del vicesindaco di Bova, dott. Gianfranco Marino, ai cittadini: “In questo secondo difficile Natale di pandemia, in un frangente storico segnato da una grande crisi economica e di valori che si perpetua ormai da anni sancendo un processo involutivo apparentemente inarrestabile, il Natale ormai vicino, assuma un significato che vada necessariamente oltre le consuete occasioni consumistiche. Il mio personale auspicio è che le prossime festività riescano a tracciare la via maestra per un prosieguo di pace e serenità, di rinnovata fiducia, di recupero dei valori familiari, di rivalutazione di quel simbolico focolare, un tempo segno tangibile di unioni salde e durature e di affetti sinceri. In occasione delle prossime feste ormai alle porte, auguro dunque a Voi cari concittadini e amici ed alle vostre famiglie, la giusta pacatezza d’animo, la serenità e la fortuna sempre necessarie nel difficile cammino della vita. Vuole dunque essere il mio, un pensiero sentito ed affettuoso che riesca a travalicare il semplice frangente natalizio, diventando tangibile testimonianza di affetto e ideale vicinanza da perpetuare nel tempo, sull’onda di un sentimento nobile che dovrebbe contraddistinguere chi, nella gestione della cosa pubblica rintraccia da sempre un’occasione di servizio e impegno da rivolgere alla comunità”.