Bisoli: “Reggina, Parma e Spal le sorprese in negativo, avrebbero dovuto lottare per i vertici”

28 Dicembre 2021 20:40

Reggina, Parma e Spal le sorprese in negativo, secondo l’allenatore Pierpaolo Bisoli, di questo girone d’andata in Serie B

“SPAL, Reggina e Parma le sorprese in negativo? Sì, perché avrebbero dovuto lottare per i vertici. Sono convinto però che con Beppe (Iachini, ndr) il Parma ritroverà la strada: li ha fatti allenare anche il 26, in Serie B si vince anche con la cultura del lavoro e non solo per la qualità. Il Parma ha tutto per lottare per le prime due posizioni”. Non le manda a dire Pierpaolo Bisoli. L’allenatore, a Tmw Radio, ha definito gli amaranto, così come le due squadre emiliane, le delusioni di questo girone d’andata in Serie B.