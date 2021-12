Bianco, “Uno Chef per Elena e Pietro”: l’associazione onlus ambasciatrice a Torino della cucina calabrese

13 Dicembre 2021 15:55

Gli allievi cuochi saranno protagonisti a Torino dell’annuale cena degli auguri di Natale che Libera organizza per i propri amici e sostenitori

L’associazione onlus, “Uno Chef per Elena e Pietro”, ancora una volta ambasciatrice della cucina calabrese. Martedì 14 Dicembre, gli allievi della scuola gratuita di Cucina Pasticceria e Panificazione, che ha sede in Bianco (Reggio Calabria), saranno protagonisti a Torino dell’annuale cena degli auguri di Natale che Libera organizza per i propri amici e sostenitori. La cena pensata per 150 ospiti avrà il seguente menù:

Antipasto calabrese Ionico & Tirrenico;

Fileja con ragout di maiale aspromontano;

Salsiccie e cime di rapa;

Delizia di ricotta, accompagnata dal Greco passito, della Cantina Ferdinando Ielasi di Bianco;

Vini della Cantina FONTANAFREDDA di Alba

Gli allievi saranno accompagnati dallo chef residente Bruno De Francesco, da Arturo Pratticò ideatore della scuola e dal Prof. Silvio Greco.