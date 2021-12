Basketball Lamezia in scioltezza: battuto Agropoli per 85-67

6 Dicembre 2021 17:12

Sesta vittoria interna consecutiva per la Basketball Lamezia: il commento e il tabellino della gara vinta contro Agropoli

Il Basketball Lamezia si aggiudica l’ennesima partita, la sesta consecutiva, tra le mura del Palazzetto dello Sport Alfio Sparti, ai danni del New Basket Agropoli Paestum, in una partita che è sempre stata nelle mani dei padroni di casa. Il dominio della gara è stato sempre incontrastato nonostante l’avversario di turno sia una squadra ostica, che gioca una bella pallacanestro e con giocatori di alto livello. I meriti sono tutti di una grande formazione, quella lametina, che sempre più dimostra di essere in forma, di giocare coesa e con la massima attenzione, di essere sempre affamata di vittorie e di poter raggiungere traguardi importanti. Ad accompagnare le fenici gialloblu in campo, per onorare la Special Olympics European Basketball Week, ci sono i ragazzi di Lucky Friends. L’ingresso in campo è una grande festa ed occasione per strappare grandi sorrisi a tutti. Inizia la partita. Nel primo quarto, Terreni e Spasojevic sono incontenibili sotto il ferro, e Romeo sul finale porta in vantaggio le fenici per 23 a 18. Il secondo quarto continua sulla falsa riga del primo, con difese forti da un lato e dall’altro che chiudono bene attacchi poco incisivi, anche a causa delle basse medie al tiro. Questo mood continuerà inperterrito fino all’ultimo quarto dove le mani si infuocheranno rendeno più proliferi gli attacchi da ambe le parti, ma il divario tra le due formazioni è troppo evidente, e le fenici riescono a trovare un vantaggio fino al +20. Il Basketball Lamezia non abbassa mai la guardia e la concentrazione, lottando con cinque gladiatori su ogni pallone. Negli ultimi minuti della gara, quando il punteggio ormai ha palesato la vittoria lametina, coach Barilla decide di schierare un quintetto giovanissimo composto da giocatori provenienti dal vivaio lametino, con Grande, Conti, gli omonimi Giampà, Francesco e Giuseppe, e Miscimarra, che proprio sul finale di partita segna una tripla che fa esplodere di gioia il palazzetto. A completare questo quintetto, un altro grande prospetto calabrese, il playmaker Romeo. A fronte della partita rinviata contro il Basket Bellizzi manteniamo la seconda posizione in classifica e ci prepariamo al sempre atteso derby calabrese contro la Bim Bum Basket Rende, in programma per mercoledì 8 Dicembre al Palafunzionale. Per la vicina trasferta le fenici si augurnoa un’affllusso cospicuo di supporter giallo blu, per poter scendere in campo con una marcia in più.

BASKETBALL LAMEZIA – NEW BASKET AGROPOLI PAESTUM 85-67 (23-18, 41-35, 61-49)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 13, Spasojevic 8, Monier 6, Tartamella 6, Terreni 16, Conti, Ferretti 9, Sakellariou 20, Giampà F , Grande , Miscimarra 3, Giampà G . Coach: Barilla

NEW BASKET AGROPOLI PAESTUM: Borrelli 6, Farese 8, Lepre G 12, Dell’Omo 2, Landgren 10, Pekic 14, Norci, Molinaro 6, Bevilacqua, Cesarulo 9, D’Urzo 9, Porreca. Coach: Lepre