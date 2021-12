Basket: carattere ed intensità, Torrenova rimonta dal -18 e batte Pozzuoli

20 Dicembre 2021 10:28

Super vittoria della Fidelia Torrenova, che rimonta da -18 e batte Pozzuoli per 63-58

La Fidelia Torrenova chiude il 2021 con una grande vittoria, rimontando la Bava Pozzuoli dal -18. La squadra di coach Bartocci vince 63-58 grazie ad un ultimo quarto da manuale (23-6) portando così a casa un successo importantissimo che la mantiene al terzo posto in classifica con 18 punti. La Cestistica scivola fino al 40-58, ma trascinata da un Bolletta versione Santa Claus da 20 punti e 17 rimbalzi, uniti ai 15 punti e 10 rimbalzi di Zucca ed i 9 punti pesantissimi di Galipò conquista una vittoria pesante.

Fidelia Torrenova-Bava Pozzuoli 63-58 (11-18, 18-31, 40-52)

Fidelia Torrenova: Bolletta 20 (5/9, 2/2), Zucca 15 (7/15, 0/5), Galipò 9 (0/1), Zanetti 8 (3/6, 0/2), Perin 4 (0/5, 1/5), Vitale 4 (0/2, 1/3), Tinsley 3 (1/5 da 3), Bianco (0/1, 0/1), Malkic (0/1 da 3), Saccone ne, Nuhanovic ne. Coach: Bartocci.

Bava Pozzuoli: Gallo 18 (2/4, 3/5), Thiam 12 (6/10, 0/1), Potì 7 (1/5, 1/5), Caresta 7 (2/2, 1/4), Rossi 6 (0/2, 2/10), Mehmedoviq 5 (1/4), Gaye 3 (1/2, 0/4), Longobardi (0/1, 0/3), Esposito, Sequani ne, Cagnacci ne. Coach: Spinelli.

L’avvio di gara è complicato. Torrenova fatica, soffrendo la fisicità di Pozzuoli che limita le bocche da fuoco locali. Così, con Gallo e Thiam su tutti, la squadra di coach Spinelli allunga al 11-18 di fine primo quarto. Non cambia più di tanto il copione nel secondo parziale: Zucca e Tinsley provano a trascinare la Fidelia, ma Pozzuoli risponde pan per focaccia. Così, all’intervallo, lungo, è 18-31. Dalla pausa lunga esce una Cestistica con più motivazioni. Nonostante ciò, però, è Gallo a diventare il solista di un’orchestra che arriva fino al +18. Torrenova non vuole mollare e si avvicina a fine terzo quarto, chiudendo 40-52. Nell’ultimo quarto arriva il capolavoro difensivo della squadra di coach Bartocci. La Fidelia sale di livello, trascinata da uno straordinario capitan Bolletta e dal suo “mini” play Galipò, punto su punto rintuzza le distanze agganciando a quota 56 dalla lunetta gli ospiti meno di 3’ dalla fine. Pozzuoli è in bambola, Torrenova è in fiducia ed allunga al +4 trovando così una vittoria tanto pensate quanto incredibile.