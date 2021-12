Basket, la Viola batte Cassino nel recupero e si riaffaccia in zona Playoff: la nuova classifica di Serie B Girone D

23 Dicembre 2021 23:19

La Pallacanestro Viola batte Cassino nel recupero della 10ª Giornata e resta in scia del treno Playoff: i neroarancio raggiungono Molfetta, Pozzuoli e Taranto a 12 punti

Quattro punti in 4 giorni e una classifica che torna a sorridere. No, non è il miracolo del Natale, o forse è anche merito della magia natalizia… quel che è certo è che la Pallacanestro Viola è tornata a vincere e convincere. I successi contro Monopoli e Cassino hanno dato slancio e fiducia alla squadra reggina che ha tenuto a bada due dirette concorrenti alla salvezza, staccandosi dalle zone più calde della classifica. I ragazzi di coach Bolignano sono ora a 12 punti, alla pari con Molfetta, Pozzuoli e Taranto in scia al gruppone che punta alla postseason.

In giornata si è giocato anche l’altro recupero, della 13ª giornata, fra Meta Formia e Avellino. I laziali hanno inanellato il 13° ko su 13 gare in stagione ( il finale) restando ancorati all’ultimo posto in classifica. Con questo successo Avellino sale invece a quota 8 in piena bagarre Playout.

Risultati recuperi 23 dicembre

Pallacanestro Viola-BPC Virtus Cassino 82-65

Meta Formia-Del Fes Avellino 50-69

Classifica Serie B Girone D