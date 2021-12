Barreca in concerto al Teatro Gentile di Cittanova

24 Dicembre 2021 15:15

Barreca in concerto il 29 dicembre al Teatro Gentile di Cittanova. Grande attesa per il Live con la special guest Mauro Ermanno Giovanardi

Grande attesa per il Live di Domenico Barreca, in arte Barreca, in programma il 29 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro “R. Gentile” di Cittanova. Un concerto a chiusura di un anno intenso per il giovane artista, che ha lanciato il suo primo disco Dall’altra parte del giorno ottenendo consensi da pubblico e critica. Il cantante calabrese si esibirà mercoledì prossimo in uno spettacolo unico, raffinato, che sarà impreziosito dalla presenza della special guest Mauro Ermanno Giovanardi, voce e fondatore dello storico gruppo La Crus. Dall’altra parte del giorno è un viaggio tra introspezione e riflessione, che accompagna l’ascoltatore in un percorso fatto di amori, addii, attese, incontri e solitudini. Un disco dinamico, con la produzione artistica di Riccardo Anastasi su brani di Benedetto Demaio, che spazia dalle ballad al pop-rock, fondendo atmosfere acustiche a elementi elettronici. Un sound dolce e una riflessione personale: così le canzoni compongono delle istantanee di storie intime e coinvolgenti, nelle quali in molti possono rispecchiarsi. Una cifra stilistica ricercata e sentimentale mutuata dalla grande tradizione della musica d’autore italiana, Tenco, Endrigo, Dalla, solo per citarne alcuni. “Considero questo album un percorso, con dentro tutte le contraddizioni, le emozioni, le ripartenze, le paure e le ingiustizie del tempo. Ho vissuto un anno esaltante, mi sono lanciato in questa avventura in un momento in cui le mie certezze e quelle del mondo che mi stava intorno sembravano vacillare. Sembrava impossibile, e invece, malgrado tutte le difficoltà, eccomi qui”, afferma l’artista.

La scorsa estate, Barreca è stato protagonista di un lungo tour, durante il quale ha aperto la tappa di Rende di Colapesce e Dimartino e ha duettato con l’artista Peppe Voltarelli. Ha inoltre ricevuto il “Premio Migliore Nuova Proposta” di Fatti di Musica 2021. L’uscita del suo primo singolo “La parola noi” è stato accompagnato dal videoclip, girato dal noto videomaker Giacomo Triglia, che firma anche quello di “È tutto qui”, singolo che ha fatto da apripista all’album. Nello scorso settembre ha pubblicato “Tempo da aspettare”, il nuovo singolo disponibile in digitale, con il videoclip di Mario Vitale, mentre l’inedito “E dopo vola” è stato scelto per il film di Salvatore Romano “L’incontro”. Al concerto di Cittanova – che riserverà grandi sorprese per il pubblico – il cantante sarà accompagnato dalla sua band, lo stesso Riccardo Anastasi al pianoforte e tastiere; alla batteria Alberto Catania; alle chitarre Massimo Garritano; al basso Crispino Mangano e Davide Sergi; il polistrumentista Matteo Scarcella; ai cori la voce di Natalia Saffioti. L’evento è prodotto da Show net di Ruggero Pegna, nell’ambito della rassegna Fatti di Musica 2021, con il patrocinio del Comune di Cittanova. Il promoter calabrese, da sempre impegnato a sostegno dei giovani talenti della sua regione, ha aderito con entusiasmo al progetto artistico di Barreca. Una convinta collaborazione anche da parte delle istituzioni locali e, in particolare dell’amministrazione della cittadina pianigiana, guidata dal sindaco Francesco Cosentino. Una bellissima atmosfera accompagna questo evento che sarà sicuramente denso di emozioni e coinvolgente per il pubblico di tutte le età.