Cagliari, barista chiede il Green Pass a una cliente: la donna le lancia contro il cappuccino

23 Dicembre 2021 14:45

L’episodio è accaduto in un bar di Cagliari: una barista ha chiesto il Green Pass a una cliente che, di tutta risposta, le ha lanciato contro il cappuccino

“Stasera nella nostra caffetteria c’è stato un episodio raccapricciante: la nostra barista, come da legge, ha domandato a una cliente che voleva accomodarsi se fosse in possesso del Green pass. La signora, gentilissima, evidentemente No-vax, ha risposto lanciando il cappuccino addosso alla barista, sporcando lei, il bancone e il retro bancone del nostro locale“. La clamorosa testimonianza arriva da un bar di Cagliari che ha denunciato l’accaduto attraverso i propri profili social. Nei giorni scorsi, una delle bariste ha chiesto a una cliente di esibire il proprio Green Pass e, di tutta risposta, si è vista arrivare addosso la tazzina con il cappuccino ordinato.

“Mi vergogno per lei e per la sua ignoranza – è lo sfogo nelle storie Instagram – non tanto perché non possiede il Green pass, perché ciascuno è libero di fare della propria vita ciò che vuole, ma perché credo che il suo comportamento sia stato disumano. Io non lancerei mai nulla addosso a nessuno neanche al mio peggior nemico. Se stai leggendo, sei sempre in tempo per tornare e scusarti con una persona che stava educatamente svolgendo il suo lavoro“. Nel racconto si fa riferimento a un cappuccino ordinato al bancone, nonostante per consumare nei bar, senza sedersi a un tavolino, il Green Pass non serva. Successivamente viene spiegato invece che la signora voleva accomodarsi: a quel punto, il Green Pass è obbligatorio. In ogni caso, il gesto resta riprovevole e ingiustificabile.