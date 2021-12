Vanbaleghem come Stavropoulos, ma in Perugia-Ternana niente rigore. Bandecchi: “se c’è quello in Como-Reggina allora c’è anche il nostro”

21 Dicembre 2021 14:37

Il patron della Ternana Stefano Bandecchi ha chiamato di nuovo in causa, questa volta indirettamente, la Reggina: ecco perché?

Tra Stefano Bandecchi e la Reggina, ancora destini incrociati. Il patron della Ternana, che non ha fatto mistero di simpatizzare verso la squadra amaranto, l’ha chiamata di nuovo in causa, questa volta indirettamente. Il motivo è in un episodio di gioco simile accaduto tra Como, dove era impegnata la squadra di Toscano, e Perugia, dove si è giocato il derby umbro. Vanbaleghem, difensore dei biancorossi, è intervenuto in area in maniera molto simile a Stavropoulos, con il braccio leggermente aperto. Ma, se al Sinigaglia l’arbitro ha deciso per il penalty (dopo consulto al Var), lo stesso non è accaduto al Curi. “Sarò sincero – ha così commentato il patron della Ternana Bandecchi su Instagram – se questo è rigore anche il nostro era rigore. La partita è finita, già una volta sono stato multato per aver detto che il Var deve essere uguale per tutti, ma lo ripeterò: le differenze non mi piacciono. Lavorate meglio perché così non va bene”.