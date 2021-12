Covid, migliora la bimba di 7 mesi in terapia intensiva: era stata trasportata da Lamezia a Roma con un volo d’urgenza

20 Dicembre 2021 14:05

Sta meglio la bambina ricoverata al Bambino Gesù di Roma e trasportata d’urgenza sabato sera da Lamezia per una grave forma di Covid

Era stata trasportata d’urgenza da Lamezia a Roma nella tarda serata di sabato, con un mezzo dell’Aeronautica Militare, la bambina di 7 mesi positiva al Covid e ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Ora, per fortuna, le sue condizioni migliorano. Come informa il nosocomio attraverso una nota, la piccola è stata ricoverata per “insufficienza respiratoria severa da Sars-CoV-2 presso l’Area Rossa del Dipartimento di Emergenza, Accettazione e Pediatria generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La bambina era stata trasferita da Cosenza per l’aggravarsi delle condizioni cliniche assai critiche dal punto di vista respiratorio, presentando un tipo di danno alveolare simile a quello del COVID adulto. Nella notte il quadro respiratorio ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio. I parametri di ossigenazione sono migliorati conseguentemente. Le condizioni cliniche restano tuttavia ancora critiche e la prognosi rimane riservata”.