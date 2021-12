Automobilismo: esordio da Top Ten in R5 per Angelo Lombardo e Saro Merendino, portacolori della RO racing

6 Dicembre 2021 17:43

Debutto in R5 con risultato da “Top Ten” per Angelo Lombardo e Rosario Merendino. I due portacolori della scuderia RO racing 5°, al Rally Castiglione Torinese, sono giunti al nono posto della classifica generale

Per la scuderia RO racing, quello appena trascorso, è stato un nuovo fine settimana entusiasmante e ricco di soddisfazioni. Angelo Lombardo e Rosario Merendino, freschi vincitori del Rally Costa Smeralda per auto storiche, sono stati tra i protagonisti, del 5° Rally Castiglione Torinese. I pilota cefaludese e il suo navigatore di Raccuia, in Piemonte, hanno esordito in classe R5, in una gara caratterizzata da temperature davvero proibitive con la colonnina di mercurio che ha costantemente marcato valori sotto lo zero. I due, al via con una Skoda Fabia Evo2 della Erreffe di Agostino Roda, si sono distinti viaggiando costantemente nelle prime dieci posizioni della classifica generale. Alla fine è giunto un più che soddisfacente nono posto della classifica finale. “E’ stata una gara particolarmente difficile – ha detto Angelo Lombardo – sono rimasto favorevolmente impressionato dalle prestazioni della vettura anche se per il futuro so che ci sarà ancora molto da lavorare per cercare di stare nelle posizioni di rilievo”.