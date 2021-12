Gli auguri di Natale di Vincenzo Nibali: “italiani stanchi, speriamo di lasciarci il Covid alle spalle. Ciclismo? Magari troviamo il mio erede”

24 Dicembre 2021 14:59

Vincenzo Nibali torna in Sicilia per le feste di Natale: il ciclista messinese augura agli italiani di lasciarsi alle spalle stanchezza e nervosismo causati dalla pandemia, mentre agli appassionati di ciclismo di poter tifare per un ‘nuovo Nibali’

Il Natale è ormai alle porte e Vincenzo Nibali torna nella sua amata Sicilia per trascorrere le vacanze prima dell’inizio della nuova stagione sportiva, quella del ritorno in maglia Astana. “Lo Squalo dello Stretto” passerà le feste in famiglia a Messina, poi nel Lazio con i genitori della moglie Rachele. Ai microfoni di “Tuttobiciweb.it”, Nibali ha rivolto degli auguri speciali esprimendo qualche ‘desiderio’ natalizio: “auguro di trascorrere un anno felice, sereno, divertente, in cui speriamo ci metteremo alle spalle i problemi derivati dal Covid. La gente è stanca e nervosa. Sportivamente parlando mi auguro di godermela. Essere sempre sul pezzo non è semplice. Negli ultimi due anni ho perso continuità nelle tre settimane e questo mi ha destabilizzato, ma correndo senza stress penso di poter e potermi ancora divertire. A tutti coloro che amano il ciclismo, non solo a chi tifa Nibali, auguro che si divertano tanto seguendoci e chiedo di rispettarci. Agli appassionati italiani auguro che emerga un giovane connazionale che possa lottare per la classifica generale dei grandi giri. Ne abbiamo bisogno e io verrei sollevato da una pressione che mi pesa sempre di più“.