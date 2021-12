Matilde Siracusano, paesaggio da cartolina e auguri di Natale: “salute, serenità, amore e… Ponte sullo Stretto!” [VIDEO]

25 Dicembre 2021 13:58

Matilde Siracusano posta un video di auguri di Natale sui social: l’esponente di Forza Italia augura salute, serenità, amore e che venga costruito il Ponte sullo Stretto

Il 25 dicembre è finalmente arrivato, la data in cui si celebra il Santo Natale. Sui social non si contano i messaggi di auguri, dai più tradizionali ai più fantasiosi, che chiunque ha voluto postare per augurare il meglio ai propri amici, parenti e follower. Anche Matilde Siracusano, esponente di Forza Italia, ha voluto postare un video particolare in occasione del Natale. Con un sfondo da cartolina alle sue spalle, lo Stretto di Messina “uno dei paesaggi più belli d’Italia, anzi del mondo“, la Siracusano ha augurato salute, serenità, amore e che venga costruito il Ponte sullo Stretto, infrastruttura fondamentale per l’economia di Calabria e Sicilia, in particolar modo per le città di Reggio Calabria e Messina. Una battaglia che la Siracusano non abbandona temporaneamente nemmeno a Natale.