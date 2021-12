Assicurazione macchina: come calcolarla

22 Dicembre 2021 12:05

L’ammontare del costo dell’assicurazione macchina è uno di quei tarli che assillano quasi tutte le famiglie. Infatti, nell’economia domestica si tratta di un tipo di spesa (obbligatoria per legge) che va ponderata e considerata attentamente, proprio perché può raggiungere cifre elevate senza le giuste accortezze.

Lo scopo di questa guida è quello di spiegare con chiarezza quali sono i parametri che regolano il calcolo dell’assicurazione. Non tutti possono definirsi esperti del settore ed è giusto fornire qualche dettaglio a tutti i consumatori su un mondo complesso e articolato.

I fattori che determinano il premio finale per l’RC Auto sono molteplici e li analizzeremo di seguito. Parleremo della classe di merito, così come dell’esperienza alla guida e del tipo di veicolo da assicurare.

Tutto questo, in modo da risultare d’aiuto a chi ha appena acquistato o sta per acquistare una nuova auto o una macchina usata e avere già le idee chiare prima di fare un preventivo.

Parametri più rilevanti

Il parametro che incide maggiormente sul calcolo dell’assicurazione macchina, è la classe di merito. Si tratta di un sistema che premia o al contrario punisce l’automobilista in base al suo stile di guida nel corso degli anni. Più sinistri causa e più alta sarà questa classe, indicata nell’attestato di rischio. La scala varia da 1 a 18 ed è un fattore determinante sull’entità dell’assicurazione che si va a stipulare. La compagnia assicurativa, infatti, se il cliente è poco affidabile non potrà concedergli una tariffa vantaggiosa.

A gravare sull’assicurazione per la tua macchina, è anche il fattore strettamente geografico. Vivere e girare in auto al Nord, permette un risparmio notevole sul premio assicurativo rispetto a chi si trova al Sud. D’altra parte, anche stipulare una polizza in una grande città risulta molto meno economico rispetto ad una piccola località della provincia.

Altre considerazioni

Il costo della polizza assicurativa ha anche a che fare con l’età del conducente e la cilindrata del veicolo in dotazione.

I neo-patentati e i conducenti con poca esperienza o alla loro prima polizza, devono mettere in conto di pagare di più di chi guida da più tempo. Questo discorso attiene, come detto prima, alla fiducia e al maggiore rischio per strada. Per ovviare a questo inconveniente, si può usufruire della Legge Bersani, un provvedimento che consente di ereditare la classe di merito di uno dei componenti del nucleo famigliare, così da spendere qualcosa delle cifre minori.

D’altra parte, anche chi ha più di 60 anni rischia di vedersi presentato un preventivo con cifre non abbordabili, in quanto superata una certa soglia di età il rischio di causare degli incidenti stradali è molto più elevato.

Mentre, per quanto riguarda il fattore cilindrata, stipulare un’assicurazione per un’auto di grossa cilindrata sarà in media più costosa di una city car o berlina. Maggiore è anche l’Rca per una macchina con alta potenza in KW.

Inoltre, si considera un fattore di valutazione del costo di polizza anche il luogo dove si mantiene l’auto. Non tutte le persone hanno a loro disposizione un garage o box privato. Chi ne è sprovvisto e deve posizionare il suo veicolo fuori casa, sarà sicuramente costretto a pagare un po’ di più per la tariffa furto-incendio.

Si può aggiungere che inserire nel preventivo assicurativo una guida non esclusiva può determinare una spesa più cospicua. Ciò perché più sono i conducenti, specie se con poca esperienza, è maggiore sarà il rischio in fase di guida.

Infine, ci sono altri elementi che riguardano l’assicurazione macchina. Per esempio, la data di immatricolazione e dell’ultimo acquisto, l’alimentazione e il suo allestimento.