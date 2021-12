6 Dicembre 2021 12:35

Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: le accuse sarebbero di reati societari e bancarotta. Il club blucerchiato non sarebbe coinvolto

Un’improvvisa notizia scuote il mondo del calcio italiano. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto riporta l’Ansa, la squadra blucerchiata non risulterebbe coinvolta nelle indagini. Ferrero e’ stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone coinvolte nella vicenda sono stati disposti gli arresti domiciliari.