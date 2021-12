Reggio Calabria, Teknoservice lancia l’appello: “per rivedere la città bella e pulita serve l’aiuto di tutti”

21 Dicembre 2021 17:54

L’appello della ditta TeknoService da poco in servizio a Reggio Calabria per risolvere il problema dell’emergenza rifiuti e riorganizzare il sistema di raccolta differenziata

Visto l’elevato numero di segnalazioni ricevute in questi giorni per quanto concerne la recente collaborazione con la Città di Reggio Calabria, la ditta TeknoService ci tiene a rivolgere un appello agli abitanti. Il servizio di raccolta rifiuti sembra aver portato frutti negli ultimi giorni, anche se episodi di grande inciviltà si sono verificati nel quartiere di Ciccarello. Di seguito la comunicazione:

“Cari cittadini, Stiamo lavorando a pieno regime per ripulire la città dagli svariati abbandoni delle settimane precedenti e questo sta richiedendo più tempo del previsto. Vi chiediamo gentilmente di collaborare con noi, comprendendo il complicato compito che stiamo affrontando, per far sì che possiamo tutti insieme riportare Reggio Calabria alla sua bellezza iniziale rendendola pulita e sicura. Solo con l’aiuto di tutti riusciremo a rispettare il nostro ambiente e la nostra città. Questa situazione è un evento straordinario che non genera solo scontento e malessere ma ci porta a vivere in un ambiente inquinato e poco salubre con il rischio che si propaghino oltre ai cattivi odori anche delle malattie. Questo è il motivo per cui abbiamo dato la precedenza alla completa bonifica della città. Questo causa purtroppo degli ovvi ritardi nella classica raccolta differenziata ed è qui che vi chiediamo di collaborare con noi per il benessere di tutti. Vi preghiamo infatti di non abbandonare i rifiuti in strada se non siamo passati a ritirarli, ma di riporli in casa e riesporli nuovamente la volta successiva. Ci teniamo a precisare che i nostri canali informativi resteranno sempre aperti per le vostre segnalazioni (numero verde, cellulare e mail). Vi ringraziamo ancora per la vostra collaborazione, ricordandovi che anche il più piccolo gesto può farle la differenza!”.