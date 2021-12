“Buttate a mare i no vax, che sono una banda di imbecilli e di irresponsabili”, Ancora Italia di Reggio Calabria denuncia il Governatore De Luca

19 Dicembre 2021 18:29

La sezione Ancora Italia di Reggio Calabria tramite il suo ufficio legale ha riscontrato “violazioni di legge, sia di natura costituzionale che penale, oltre che gravi inesattezze sul piano scientifico”

Nel corso di una manifestazione pubblica tenuta in Campania il 7 dicembre scorso, il Governatore della Campania, on. Vincenzo De Luca ha affermato: “buttate a mare i no vax, che sono una banda di imbecilli e di irresponsabili. La vaccinazione per i bambini è dovuta anche al fatto che abbiamo un 15% di adulti che non si sono vaccinati, perché se avessimo completato la vaccinazione per la popolazione adulta probabilmente potevamo anche evitare di vaccinare i più piccoli”.

“La sezione Ancora Italia di Reggio Calabria – affermano Domenica Greco, Finella La Piana, Paolo Iracá, Marco Labate, Giuseppe Modafferi, Sergio Riggio, Antonia Condemi– tramite il suo ufficio legale ha riscontrato violazioni di legge, sia di natura costituzionale che penale, oltre che gravi inesattezze sul piano scientifico. Per tale motivo alcuni iscritti alla sezione hanno sottoscritto una querela presentata presso la Procura di Reggio Calabria e di Napoli. In particolare evidenziamo che: l’art. 3 della Costituzione vieta ogni forma di discriminazione, l´art, 13 sancisce l´inviolabilità della libertà personale; ribadiamo inoltre che ad oggi non esiste una legge che imponga obbligo vaccinale diffuso a tutti i cittadini. La comunità scientifica, italiana ed internazionale, ha più volte dichiarato che la erogazione dei sieri attualmente in uso, non immunizza i soggetti, tanto da rendersi necessaria la somministrazione di una seconda , terza, ecc. dose, inoltre scientifica non ha mai espresso chiaramente che si possa addebitare qualsivoglia responsabilità a chi decide di non sottoporsi a questi trattamenti sperimentali. Dall’ esposizione dei fatti risulta palese che la condotta posta in essere dal Presidente della Regione Campania integra le fattispecie penali previste dai seguenti articoli del codice penale: art. 608 cp abuso di autorità: L’on. De Luca, approfittando della sua posizione preminente vorrebbe indurre i soggetti non vaccinati a ricorrere alla somministrazione del siero; Art.595 cp diffamazione che si realizza quando un soggetto, comunicando con più persone, rechi volontariamente un’offesa alla reputazione di una persona assente; Art. 368 cp., calunnia L`on. De Luca, non può non conoscere i report della comunità scientifica e fare ugualmente simili affermazioni: I vaccinati, come chi non lo è, contraggono il virus e lo trasmettono, si ammalano di covid e muoiono, anche; Art 612 cp minaccia. consiste in una condotta attraverso la quale un individuo viene intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto. L’on. De Luca propone di buttare a mare i no vax; Art. 1 l. 205/93 che punisce chi pronuncia o frasi, o compie azioni aventi lo scopo l’incitamento alla violenza ed all’odio, che secondo la Raccomandazione 9720 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è da intendersi come “ qualsiasi forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza. In un momento delicato e difficile sia per la salute dei cittadini che per l´economia del Paese, chi riveste ruoli di responsabilità e visibilità dovrebbe avere il buon senso di utilizzare espressioni che rassicurino piuttosto che fare uso di demagogia e pericolosi argomenti divisivi e violenti”.