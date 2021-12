Allerta Meteo, sarà un sabato sera estremo: inizia la grande mareggiata sulla Costa Viola, a Scilla prime onde in strada – LIVE

11 Dicembre 2021 16:09

Allerta Meteo, inizia una grande tempesta di maltempo sul basso Tirreno: apprensione a Scilla per la mareggiata

C’è apprensione a Scilla per il maltempo che sta spingendo le prime onde fin sulla strada: una grande tempesta di maestrale sta per colpire il basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, dove in serata il vento da nord/ovest supererà i 100km/h provocando mareggiate molto violente, oltre che forti temporali con nubifragi e grandinate. La fase “clou” del maltempo è prevista tra le 17:00 e la notte. In Aspromonte si verificherà una grande nevicata: Gambarie sarà sommersa da oltre 60cm di coltre bianca. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting di MeteoWeb, che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: