Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria e Sicilia tra Venerdì sera e Sabato mattina: grandine, tornado e bombe d’acqua nelle zone tirreniche

2 Dicembre 2021 18:52

Allerta Meteo, forte maltempo sullo Stretto di Messina e in gran parte di Calabria e Sicilia tra venerdì 3 e sabato 4 dicembre: fenomeni estremi colpiranno la fascia tirrenica tra venerdì sera e sabato mattina

Una nuova ondata di maltempo colpirà nelle prossime ore Calabria e Sicilia, dopo il clima mite di oggi con temperature risalite su valori gradevoli a seguito dell’irruzione fredda di inizio settimana. La colonnina di mercurio ha raggiunto nelle ore centrali odierne +19°C a Siracusa, +18°C a Palermo, Catania, Messina e Reggio Calabria, +17°C a Cosenza, Catanzaro, Trapani e Crotone, in una giornata pesantemente condizionata dal forte vento meridionale, pre-frontale, che ha portato ingenti quantità di sabbia del Sahara e agitato i mari provocando mareggiate sulle coste esposte. Ma questa situazione durerà molto poco: una nuova perturbazione che oggi sta colpendo Roma, il Lazio e il Centro Italia, nelle prossime ore si dirigerà al Sud e giungerà nel basso Tirreno nel corso della giornata di domani, Venerdì 3 Dicembre. Già dal mattino piogge e temporali si abbatteranno sulla Sicilia occidentale (trapanese e palermitano) e nella Calabria settentrionale tirrenica (cosentino), estendendosi poi a tutto il territorio calabrese e siciliano nelle ore centrali della giornata fin sulle aree joniche nel primo pomeriggio. Il maltempo più serio colpirà la fascia tirrenica di entrambe le Regioni, dove avremo nubifragi, forti temporali, tempeste di fulmini e grandine ed è alto il rischio che si formi persino qualche tornado tra le isole Eolie, il messinese tirrenico e il reggino tirrenico. Nel pomeriggio-sera sono attesi oltre 100mm sulla Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Forti temporali anche nello Stretto di Messina. La fase “clou” del maltempo si verificherà tra le 17:00 di Venerdì pomeriggio alle 08:00 di Sabato mattina; nel corso della giornata di Sabato la situazione meteo migliorerà sensibilmente con ampie schiarite e temperature in aumento.

