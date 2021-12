Alex Zanardi lascia l’ospedale e torna a casa. La moglie: “riabilitazione lunga, ma è un combattente!”

20 Dicembre 2021 12:25

Alex Zanardi lascia l’ospedale e torna a casa. La moglie spiega che il campione paralimpico proseguirà le cure e la riabilitazione fra le mura domestiche

“Le battute d’arresto ci sono, il percorso di recupero è ancora lungo e non si possono fare previsioni. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente. Per lui è molto tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Per un anno e mezzo ha visto sole me, nostro figlio e sua madre. Ora stare in famiglia gli darà ancora più forza“. Alex Zanardi lascia l’ospedale e torna a casa, al fine di proseguire le proprie cure fra le mura domestiche. Lo svela la moglie Daniela in un’intervista al sito “Bmw”. Il campione paralimpico è rimasto coinvolto in un grave incidente il 19 giugno del 2020, a Pienza, mentre con la sua handbike seguiva la staffetta di Obiettivo Tricolore. Zanardi aveva riportato gravissime ferite alla testa e danni neurologici gravi, per le quali sono state necessarie diverse operazioni.

“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto. Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo – ha continuato la moglie Daniela -, Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato“.