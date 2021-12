Coronavirus, al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria oggi pomeriggio presidio vaccinale per personale scolastico, alunni e genitori

11 Dicembre 2021 11:15

Coronavirus, oggi pomeriggio sarà disponibile un presidio vaccinale presso i locali del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria

Considerati gli episodi di recrudescenza del contagio, oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, nei locali del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci ” di Reggio Calabria, sarà ospitato un presidio vaccinale anti Sars – Cov2/ Covid 19 per il personale scolastico, alunni e genitori. Il presidio, richiesto a gran forza dalla Dirigente Scolastica, Professoressa Serafina Corrado, e allestito grazie alla generosa disponibilità della Dottoressa Francesca Furfaro dell’Asp di Reggio Calabria – Polo Sud, ha l’obiettivo di garantire la didattica in presenza degli alunni e la ripresa della vita sociale della comunità in tutta sicurezza. I soggetti interessati potranno aderire compilando le apposite indicazioni riportate sul sito web del Liceo.