Reggio Calabria, l’AIAC chiude l’anno con una tavola rotonda sul tema “La formazione del giovane calciatore- Il percorso dal settore giovanile alla prima squadra”

16 Dicembre 2021 11:19

Il tema “La formazione del giovane calciatore – Il percorso dal settore giovanile alla prima squadra” è stato al centro del dibattito con cui l’AIAC Reggio Calabria ha chiuso l’anno

Aiac Reggio Calabria chiude l’anno solare con una tavola rotonda sul tema “La formazione del giovane calciatore – il percorso dal settore giovanile alla prima squadra”. Protagonisti dell’ultimo dei sei eventi organizzati dal nuovo consiglio direttivo insediatosi a Maggio 2021 quattro eccellenze reggine che il calcio dei giovani lo conoscono molto bene. Parleranno di settore giovanile il Direttore Giuseppe Geria, responsabile di settore giovanile, tra le altre, di Reggina, Bari, Juventus e Pescara; il Direttore Carmelo Moro, responsabile del settore giovanile del U.C. Catanzaro 1929; Mister Francesco Ferraro, allenatore professionista Uefa A, tecnico della squadra primavera della Reggina 1914; Mister Giuseppe Carella, allenatore professionista Uefa A, tecnico per oltre un decennio nel settore giovanile della Reggina Calcio. A fare gli onori di casa Mister Girolamo Mesiti e Mister Pasquale Sorgonà, rispettivamente presidente regionale e presidente provinciale AIAC. Moderatore dell’incontro il giornalista Michele Favano. Con questo evento si chiude un anno molto travagliato per l’Assoallenatori Reggio Calabria, ma allo stesso tempo molto soddisfacente visto che si è riusciti ad organizzare in soli sei mesi altrettanti incontri formativi di assoluto livello. Appuntamento mercoledì 22.12.2021 alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Mons. Francesco Gangemi” del Santuario di San Paolo alla Rotonda in via Reggio Campi a Reggio Calabria.