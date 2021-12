Esplosione palazzina a Ravanusa: 3 morti accertati, dispersa una donna incinta di nove mesi

12 Dicembre 2021 10:24

Anci Sicilia: “sindaci pronti a fornire ogni aiuto necessario”

“Come ANCI Sicilia siamo vicini ai familiari, alla comunità e al Sindaco per la terribile tragedia che ha colpito Ravanusa e l’intero Paese”. E’ quanto si legge in una nota di Leoluca Orlando, Presidente ANCI Sicilia, in merito ad un’esplosione (per cause ancora da accertare) che ha provocato il crollo di diverse palazzine a Ravanusa (in provincia di Agrigento). Due donne sono estratte vive dalle macerie, Giuseppa Montana e Rosa Carmina, mentre tre sono i morti accertati. Sono ancora 5 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire tra pochi giorni.

Curcio e Parisi in viaggio verso il luogo dell’esplosione. Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, sono in viaggio verso Ravanusa: dovrebbero arrivare sul luogo dell’esplosione in mattinata, per fare un punto con i soccorritori sulle attività in corso. Nelle difficili operazioni di soccorso sono impegnate anche squadre Usar (Urban Search And Rescue) e unità cinofile. “Nel manifestare a nome dei Sindaci siciliani la disponibilità a fornire ogni aiuto necessario, rivolgo un appello perché nel prestare soccorsi e sostenere la comunità di Ravanusa vi sia il massimo impegno della Protezione Civile e del Governo regionale e nazionale”, conclude Orlando.