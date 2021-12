“Adesso basta, la scuola si ribella”, protesta di sindacati e docenti davanti la sede dell’Usr a Catanzaro contro il Governo

10 Dicembre 2021 17:12

Manifestazione di protesta davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria a Catanzaro lido questa mattina

Una delegazione composta da docenti e rappresentanti sindacali ha partecipato, questa mattina, alla manifestazione di protesta indetta davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria, a Catanzaro lido. Lo sciopero e’ stato indetto da Cgil e Uil, con l’adesione anche di Snals Gilda e di altre sigle autonome, con lo slogan “Adesso basta, la scuola si ribella“. Sotto accusa sono finite le scelte del Governo relative al comparto scuola sia per il rinnovo contrattuale del personale docente che per gli adeguamenti stipendiali ritenuti “assolutamente insufficienti“. “Rispetto agli altri dipendenti della pubblica amministrazione – hanno evidenziato i sindacati – questa e’ una categoria bistrattata, con la proposta di un aumento ridicolo dello stipendio“. Il segretario generale della Cisl Scuola Calabria, Arcangelo Carbone, ha spiegato: “Abbiamo ritenuto di non aderire alla forma estrema di protesta dello sciopero perche’ prima bisogna chiudere l’interlocuzione al tavolo ministeriale. In questo particolare momento – ha aggiunto – riteniamo di lasciare aperto il dialogo ed ottimizzare quanto piu’ possibile sulle questioni inerenti il personale che rappresentiamo, visto, poi, che alcune proposte sono gia’ state prese in considerazione“.