Acr Messina, arriva un’offerta per l’acquisto della società. Sciotto: “valuteremo la cessione”

13 Dicembre 2021 18:07

Il presidente Sciotto: “un’offerta che non avevamo preso in considerazione sino ad oggi, ma la situazione attuale cambia le prospettive”

La sconfitta roboante incassata contro la Turris ha provocato un terremoto all’interno dell’Acr Messina. Le dichiarazioni del patron biancoscudato al termine del match avevano fatto suonare un campanello d’allarme, ed oggi l’ACR Messina comunica le nuove parole del Presidente Pietro Sciotto in merito alla situazione attuale: “come famiglia abbiamo affidato alla valutazione dell’avvocato Santi Delia dello studio Bonetti&Delia un’offerta arrivata per l’acquisto della Società. Un’offerta che non avevamo preso in considerazione sino ad oggi, ma la situazione attuale cambia le prospettive. Questo non significa automaticamente che l’Acr Messina verrà venduto, ma se dovesse pervenire un’offerta in grado di garantire un futuro migliore alle ambizioni della città, valuteremmo la cessione”.

“Siamo i primi tifosi del Messina e lo abbiamo dimostrato con i fatti ed i sacrifici economici degli ultimi anni. Non avevamo ritenuto di dire nulla perché, in questa fase, la cosa più importante è che la squadra dia il meglio e si tiri fuori da questa situazione. Noi rispetteremo gli impegni economici, come abbiamo sempre fatto, nonostante sia stato di gran lunga superato il budget concordato ad inizio stagione”, conclude la nota pubblicata sulle pagine ufficiali della società.