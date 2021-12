Acr Messina, Sciotto chiede scusa ai tifosi: “sono umiliato, mi arrendo sennò rischio l’infarto”

12 Dicembre 2021 23:13

Il presidente Sciotto rilascia un’intervista a dir poco tragica al termine del match perso dal suo Acr Messina contro la Turris

Dal sogno Serie C, all’incubo delle ultime settimane. E’ notte fonda per l’Acr Messina dopo l’ennesima sconfitta contro la Turris. E il segno della resa arriva anche dal presidente Pietro Sciotto che, in un’intervista a fine gara, ha dichiarato: “mi fermo, non ce la faccio più”. Stavolta il patron potrebbe davvero essere arrivato al capolinea e, le parole pronunciate oggi pomeriggio a “Radio Amore” subito dopo la sfida, potrebbero segnare una svolta nel futuro immediato del calcio messinese: “io sono umiliato, dispiaciuto per i tifosi, per la città, per la provincia, per tutti quelli che vogliono bene al Messina. Ho fatto di tutto per portare il Messina in alto, ma molto in alto, ho dato carta bianca, ma non ce la faccio più, sono arrivato al punto di non ritorno, non vado più avanti, mi dispiace moltissimo. Rischio l’infarto, in questo momento sono al massimo della negatività, voglio solo chiedere scusa a tutti. Mi fermo, punto. Rilascio solo questa dichiarazione in diretta. Grazie e scusa”.