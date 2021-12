Acr Messina, Milinkovic pubblica i messaggi shock contro Capuano e Lo Monaco: “allenatore e società di mer**a”

16 Dicembre 2021 13:10

L’attaccante dell’Acr Messina David Manuel Milinkovic non le ha mandate a dire pubblicamente a mister Capuano e a Pietro Lo Monaco e ha postato gli screenshot dei messaggi a loro inviati

E’ tornato a Messina con grande entusiasmo, acclamato come la ciliegina sulla torta nell’ultimo giorno di mercato e come attaccante di punta della squadra peloritana. Però si è beccato quasi subito il Covid, ha faticato per il rientro in gruppo, è stato utilizzato per qualche spezzone e infine, con l’arrivo di Capuano, messo fuori rosa ed escluso dall’organico.

Oggi, il giorno dopo l’esonero del tecnico e a qualche settimana dalle dimissioni di Lo Monaco, l’attaccante si toglie diversi sassolini dalla scarpa e pubblica gli screenshot dei messaggi che ha inviato proprio a Capuano e Lo Monaco. Lo fa tra i commenti al post con cui la pagina ufficiale del club ha comunicato l’esonero dell’allenatore.

E non le manda a dire, anzi. Come si può vedere dalle immagini in basso, il contenuto è abbastanza duro. A Capuano, il calciatore scrive: “sei andato via da Messina e hai fatto una grandissima figura di me**a. Sei forte solo per parlare e fare il lecchino con Lo Monaco, nemmeno avevi le palle di fare il tuo ruolo a Messina, però a fare paura a ragazzini. I ragazzi non meritano questo, comunque in bocca al lupo e rimani a casa perché fai pietà”.

Simili i contenuti del messaggio a Lo Monaco: “stai facendo fallire una società ancora una volta, come riesci a guardarti allo specchio. Fai tutto tu, scegli l’allenatore e la squadra, ma poi non ti prendi una responsabilità. E poi con me fai il lecchino dentro l’ufficio, ma io ho capito subito e per questo sono andato via, non sei un uomo di parola e i ragazzi a Messina adesso sono in mezzo a una strada”.

Rincara poi la dose su Instagram: “che brutta figura allenatore di mer**a e società di merda – ha scritto Milinkovic sempre sotto al post dell’esonero – mi dispiace solo per la città che non merita tutto questo mi dispiace che sono andato via però non potevo rimanere con queste condizione vi auguro il meglio Messina mia non volevo andare pero con gente così di me**a non potevo rimanere io sono un uomo vero e le cose che ho da dire le dico in faccia lo monaco gli ho fatto vedere che io sono un uomo con le palle pero una me**a come lui non si gioca con la mia famiglia per questo sono andato via pero l’amore che ho per il Messina rimarrà sempre sono venuto con tanta voglia di fare bene però non si può fare bene con tutte queste condizione con gente che sono anti calcio”.