Acr Messina, Capuano vicino all’esonero: i nomi dei possibili sostituti

13 Dicembre 2021 17:27

La squadra del mister Capuano ha collezionato soltanto un pareggio nelle ultime cinque gare

Il tecnico Ezio Capuano è ad un passo dall’esonero. La squadra del tecnico dell’Acr Messina, ormai in bilico da qualche tempo, ha incassato ieri una clamorosa sconfitta per 5-0 contro la Turris. L’esperienza dell’allenatore è stata fin qui molto travagliata, ma la sonora batosta rimediata in Campania non lascia spazio ad alibi. Il presidente Sciotto è rimasto molto deluso dalla prestazione messa in campo dai biancoscudati, ha dichiarato di sentirsi umiliato minacciando di lasciare la società, ha avanzato interlocuzioni con la dirigenza. Capuano così potrebbe salutare la Sicilia nelle prossime ore: l’ipotesi trapelata è quella di un ritorno di Sullo, ancora sotto contratto con l’Acr, oppure di Novelli, il mister che ha riportato la piazza in Serie C.