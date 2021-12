Acr Messina, l’orgoglio non basta: doppia rimonta del Catania, al Franco Scoglio finisce 2-2

19 Dicembre 2021 16:21

La diretta di Acr Messina-Catania, gara valida per la 19ª giornata di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale di StrettoWeb

Una partita ricca di significato, che riporta alla luce i fasti della Serie A. Grande match allo stadio Franco Scoglio, oggi si gioca il derby Acr Messina-Catania. Una delle sfide più sentite e attese dai tifosi siciliani, anche se oggi non saranno presenti sulle tribune i sostenitori etnei, quindi il clima è sicuramente rovinato da questo fattore. E come sugli spalti, anche in campo gli animi sono completamente diversi: gli ospiti sono euforici per aver battuto il Palermo, servono punti per cercare di rimanere attaccati al trenino playoff; i biancoscudati sono invece in crisi nera ed in settimana ha salutato il tecnico Capuano, sostituito dall’allenatore della Primavera Ezio Raciti. Fare risultato è necessario per abbandonare l’ultimo posto della graduatoria.

Se ci si aspettava risposte dalla gara, l’Acr Messina è riuscito a darle. Il Catania infatti già dal primo tempo ha provato ad imporre il proprio ritmo, ma i peloritani con grande intensità nel pressing e grinta riescono a controbattere. Il vantaggio è infatti dei padroni di casa al 18′ con Rondinella, bravo a ribattere in rete una respinta corta del portiere. Gli ospiti provano a rispondere ma non sono precisi. Il Catania comunque non demorde e l’allenatore, con i cambi nel secondo tempo riesce a cambiare la gara: Albertini infatti pareggia al 75′. Il Messina, che non vuole fare brutta figura riesce a trovare il nuovo vantaggio con Marginean soltanto tre minuti dopo. Ma il derby è un incontro senza fine, e Sipos lo dimostra ristabilendo la parità all’80’. Nel finale molto nervosismo, ma non accade più nulla. L’Acr riesce a strappare un pareggio, recriminando qualcosa per essere passata due volte in vantaggio. Ottima prestazione d’orgoglio, era la dimostrazione che ci si attendeva da una partita così importante.

Acr Messina-Catania: pagelle e tabellino

Al “F. Scoglio” Messina e Catania, si sono affrontate per la gara valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie C girone C. Di seguito risultato e tabellino.

Messina-Catania 2-2: 18′ Rondinella, 78′ Marginean – 75′ Albertini, 80′ Sipos.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski 5.5; Fantoni 6, Carillo 6, Mikulic 5.5 ; Rondinella 7 (60′ Marginean 7), Fofana 6, Damian 6.5 (95′ Konatesv ), Simonetti 6.5 (84′ Celic sv), Fazzi 6.5; Balde 6 (60′ Russo 6), Adorante 6 (95′ Distefano sv). A disp.: Fusco, Mikulic, Nicosia, Konate, Busatto, Catania, Vukusic. All. Raciti.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Claiton, Ercolani, Pinto (65′ Zanchi); Rosaia, Piccolo (45′ Sipos), Greco (84′ Provenzano); Biondi (45′ Russotto), Moro, Maldonado (65′ Albertini). A disp.: Sala, Borriello, Pino, Ropolo, Cataldi, Frisenna, Izco. All. Baldini.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Terenzio-Ceolin).

MARCATORI: 19′ Rondinella, 75′ Albertini, 78′ Marginean, 80′ Sipos

AMMONITI: Carillo, Biondi, Lewandowski, Fazzi, Russotto, Marginean

Acr Messina-Catania: la cronaca in diretta

90′ + 7′ Non accade più nulla, finisce 2-2 al Franco Scoglio tra Acr Messina e Catania. I peloritani strappano un pareggio prezioso.

90′ L’arbitro concede cinque minuti di recupero.

85′ Brivido Adorante, ancora pericoloso ma non trova la precisione…

80′ Cambia ancora il risultato, 2-2 grazie alla zampata di Sipos. Il Catania agguanta ancora il risultato, sarà un finale travolgente.

78′ GOL!!!!!! TORNA AVANTI L’ACR MESSINA, HA SEGNATO IL 2-1 IL NEO ENTRATO MARGINEAN. Il calciatore rumeno la piazza nell’angolo dove Stancampiano non può arrivare. L’autore della rete viene poi ammonito per essersi tolto la maglia.

74′ Pareggio del Catania, è 1-1 al Franco Scoglio. Albertini mette in rete dopo che la palla aveva sbattuto sulla traversa.

63′ Rissa tra Russotto e Fazzi, l’arbitro ammonisce entrambi.

61′ Russo e Marginean per Balde e Rondinella: questi i cambi del tecnico Raciti.

60′ Lewandowksi ammonito per perdita di tempo.

54′ Ottimo intervento difensivo di Carillo, il Catania si stava per affacciare dalle parti di Lewandowski.

48′ Pallone d’oro di Damian per Adorante, ma l’attaccante spreca malamente sparando alle stelle.

46′ Si riparte per questa seconda frazione. Si parte dall’1-0 a favore del Messina.

SECONDO TEMPO

45′ Termina la prima frazione tra gli applausi dei tifosi messinesi. La loro squadra conduce 1-0 sul Catania.

44′ Grande occasione per Moro su cross di Biondi, l’attaccante fallisce non centrando lo specchio.

40′ Tiro cross di Damian, spazza la difesa rossoblu.

24′ Risponde il Catania con Moro, para ancora il portiere polacco.

18′ GOL DELL’ACR MESSINA! Ha segnato Rondinella, lestissimo a battere in rete una respinta del portiere etneo. Grande esultanza dei tifosi di casa, finora il pallino del gioco era rimasto in mano al Catania.

16′ Grandissima parata di Lewandowsi! Il colpo di testa di Claiton era forte e ben indirizzato, ma l’estremo difensore ha compiuto un super intervento.

13′ Mischia in area del Messina. L’arbitro fischia fallo sul portiere, sono stati alcuni secondi concitati.

12′ Ammonito Carillo.

1′ Via, il derby Acr Messina-Catania è cominciato! Sono i padroni di casa a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Acr Messina-Catania: le formazioni ufficiali

Di seguito le due formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Acr Messina (3-5-2): Lewandowksi; Fantoni, Carillo, Fazzi; Rondinella, Fofana, Damian, Simonetti, Mikulic; Adorante, Balde.

Catania (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Claiton, Ercolani, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Biondi, Moro, Piccolo.