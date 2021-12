Acr Messina-Catania LIVE, le formazioni ufficiali: Raciti non cambia modulo

19 Dicembre 2021 13:50

La diretta di Acr Messina-Catania, gara valida per la 19ª giornata di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale di StrettoWeb

Una partita ricca di significato, che riporta alla luce i fasti della Serie A. Grande match allo stadio Franco Scoglio, oggi si gioca il derby Acr Messina-Catania. Una delle sfide più sentite e attese dai tifosi siciliani, anche se oggi non saranno presenti sulle tribune i sostenitori etnei, quindi il clima è sicuramente rovinato da questo fattore. E come sugli spalti, anche in campo gli animi sono completamente diversi: gli ospiti sono euforici per aver battuto il Palermo, servono punti per cercare di rimanere attaccati al trenino playoff; i biancoscudati sono invece in crisi nera ed in settimana ha salutato il tecnico Capuano, sostituito dall’allenatore della Primavera Ezio Raciti. Fare risultato è necessario per abbandonare l’ultimo posto della graduatoria. Insomma, potrebbe essere un match ricco di emozioni. Non resta che seguire la diretta su StrettoWeb, con la cronaca testuale live e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Acr Messina-Catania: le formazioni ufficiali

Di seguito le due formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Acr Messina (3-5-2): Lewandowksi; Fantoni, Carillo, Fazzi; Rondinella, Fofana, Damian, Simonetti, Goncalves; Adorante, Balde.

Catania (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Claiton, Ercolani, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Biondi, Moro, Piccolo.