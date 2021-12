Acquedotto Fiumefreddo, interventi urgenti in due punti della condotta: erogazione idrica sospesa

13 Dicembre 2021 14:50

Acquedotto Fiumefreddo, l’erogazione è stata sospesa oggi e il disagio proseguirà anche nei prossimi giorni

L’ufficio stampa di Amam informa i cittadini che “le operazioni di ripristino della tubazione da un metro di diametro saranno complesse e necessitano la momentanea sospensione del flusso d’acqua dalla Centrale di Torrerossa alla rete cittadina. Dalla mattinata di domani, dunque, la distribuzione nelle zone del Centro città e nei villaggi collinari e marinari della zona Nord avverrà in modalità razionata per riprendere secondo programmazione consueta da giovedì 16 dicembre. Come sempre, ogni eventuale aggiornamento sarà tempestivamente comunicato, mentre al numero fisso 090.3687722 e mobile 348.3985297, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio/emergenza”.