20 Dicembre 2021 16:43

A Reggio Calabria torna a splendere l’albero di Natale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie. L’albero solidale impreziosirà l’area giochi del nuovo Waterfront

Torna a splendere l’albero di Natale che l’Ail donerà al Comune di Reggio Calabria. Un gesto accolto con grande gioia dall’assessora alla Cultura, Irene Calabrò, che, in una nota stampa, “ringrazia di cuore l’Associazione italiana contro le leucemie e l’ammirevole e preziosa attività di Giusy Sembianza, i vigili del fuoco e la società Castore che hanno svolto un lavoro fondamentale per l’installazione dell’opera alta più di sei metri ed i funzionari del settore, in particolare, Giovanni Cucinotta”. “L’albero che impreziosirà l’area giochi del Waterfront – ha detto l’assessore Calabrò – è un autentico gioiello che unisce oltre diecimila piastrelle cucite all’uncinetto e che raccontano, probabilmente, altrettante storie fatte di gioie, dolori e tanta speranza. I tessitori, infatti, sono stati i pazienti ematologici, volontari, infermieri, medici dei reparti di Ematologia e Oncoematologia pediatrica di Reggio. Già presente in città nel 2019 – ha ricordato l’assessore – lo scorso anno il Covid ne ha impedito la riproposizione. Oggi ritorna a far sfoggio dei suoi colori provando ad infondere sentimenti di umanità, coraggio e solidarietà più che mai indispensabili per l’epoca in cui viviamo”.