“Giornata Nazionale del Cieco”, a Reggio Calabria la raccolta fondi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti [INFO e DETTAGLI]

9 Dicembre 2021 13:34

L’unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sede Territoriale di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, organizza in occasione della “Giornata Nazionale del Cieco” che si celebra il 13 dicembre, un evento di sensibilizzazione finalizzato al sostegno delle attività associative

L’unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sede Territoriale di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, organizza in occasione della “Giornata Nazionale del Cieco” che si celebra il 13 dicembre p.v., un evento di sensibilizzazione finalizzato al sostegno delle attività associative. Nello specifico, promuove una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato a supporto dei servizi rivolti a tutti i non vedenti del nostro territorio. A tale scopo, saranno allestite due postazioni di raccolta nelle due seguenti giornate:

– domenica 12 dicembre presso la chiesa di Santa Lucia dalle ore 10:00 alle ore 12:30;

– lunedì 13 dicembre presso il gazebo allestito davanti la chiesa di San Giorgio al Corso dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Con una donazione minima di euro 10, saranno consegnati dei sacchettini che contengono dolciumi tipici natalizi, unitamente a degli opuscoli che riportano nozioni utili per prevenire le malattie che potrebbero pregiudicare la salute degli occhi se non curati preventivamente. Inoltre, troverete la nostra variegata carta dei servizi, della quale potrete prendere visione anche collegandovi al nostro sito www.uicrc.it. Per tutti coloro che non potranno raggiungerci nei punti di raccolta è vorranno aderire all’iniziativa, potranno versare un contributo libero sul conto corrente intestato all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Iban: IT 91 R 01030 16300 000002963211, specificando la causale: “donazione a sostegno dei servizi U.I.C.I.”. Il ricavato servirà anche a potenziare l’utilizzo del gabinetto oculistico in dotazione alla nostra sezione U.I.C.I. già operativo, grazie al quale questa associazione ha organizzato delle giornate dedicate al tema della prevenzione della cecità, durante le quali sono state effettuate visite gratuite ai cittadini che si sono prenotati con le modalità previste. Considerata l’importanza che riveste il fine della raccolta confidiamo in un’ ampia e fattiva collaborazione a sostegno di questa sede territoriale affinché possa continuare con meno difficoltà a garantire una sempre maggior tutela e assistenza a tutti i non vedenti del territorio, associati e non, che si rivolgono a noi.