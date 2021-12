A Reggio Calabria la prima mostra collettiva di pittura promossa dall’Automobile Club

15 Dicembre 2021 09:46

Si svolgerà dal 17 al 19 dicembre 2021 la prima mostra collettiva di pittura promossa dall’Automobile Club Reggio Calabria. L’iniziativa nata dalla programmazione della ricostituita Commissione Turismo e Cultura è stata subito recepita dal presidente dall’ Ente reggino Giuseppe Martorano che ha messo a disposizione degli artisti l’ampio locale della sede in via De Nava. Saranno 7 gli artisti che esporranno le proprie opere: Maria Romeo Shepis, Carmela Mafrica, Carmela De Gregorio, Nicoletta Marra, Adele Canale, Amelia Romeo e Alessandro Allegra. Lo spazio espositivo sarà arricchito e allietato anche dalla magia della musica delle macchine parlanti dei grammofoni antichi messi a disposizione dal musicologo Giuseppe Nicolò che per l’occasione farà ascoltare delle particolari incisioni a 78 giri. La mostra collettiva di pittura rappresenta il primo appuntamento voluto dall’Automobile Club, tramite la commissione Cultura e Turismo presieduta dal sociologo Carmelo Caridi, e che vuole offrire alla città di Reggio Calabria, ponendosi così con un nuovo rapporto di apertura verso i soci e i cittadini, organizzando dei propri eventi culturali e turistici. Sono già in corso ulteriori contatti con il Museo archeologico nazionale con il quale si intende stipulare una convenzione per una maggiore promozione dei Bronzi di Riace in occasione dei 50 anni dalla scoperta agli oltre 1,2 milioni di soci dell’ACI. A coordinare la mostra sarà la pittrice reggina Amelia Romeo che della commissione è la responsabile per le arti figurative. L’inaugurazione è prevista venerdì 17 dicembre alle ore 18:00.