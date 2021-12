Reggio Calabria: al via questa mattina in Prefettura la riunione della Commissione parlamentare antimafia

6 Dicembre 2021 13:20

Reggio Calabria: la Commissione parlamentare antimafia continuerà anche nella giornata di domani, 7 dicembre

Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Nicola Morra, è iniziata questa mattina alle ore 9 presso la Prefettura di Reggio Calabria, la Commissione parlamentare antimafia che proseguirà nel pomeriggio e anche nella giornata di domani. Il primo incontro è stato con il Prefetto Massimo Mariani, successivamente è proseguito con il Questore Bruno Megale e poi con i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnelli Marco Guerrini e Maurizio Cintura, con il Capo centro operativo della Dia, colonnello Massimo Chiappetta e con il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Gianluigi Scaffidi.

Pomeriggio si svolgeranno le audizioni dei giornalisti Michele Albanese, Alessia Candito e Lucio Musolino, degli imprenditori e rappresentanti della società civile Antonino De Masi, Gaetano Saffioti, Vincenzo Linarello (Goel), di Medcenter container terminal, di Hitachi rail e dei coordinatori di Libera contro le mafie, Deborah Cartisano, don Pino De Masi e Giuseppe Marino. La Commissione proseguirà anche nella giornata di domani 7 dicembre.

“La Commissione Antimafia è in missione a Reggio Calabria oggi e domani, presso la prefettura. Arriviamo a Reggio dopo essere già stati a Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e Crotone. È la parte conclusiva di una visita ispettiva che ingloba l’intera regione Calabria . Domani sentiremo il Procuratore di Reggio Calabria e i vertici degli altri uffici giudiziari, oggi ci siamo confrontati con i vertici delle istituzioni preposte a combattere la ‘ndrangheta sul versante dell’ordine pubblico ed i rappresentanti della società civile e del giornalismo“. Lo scrive, in post su Fb, il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. “Il quadro emerso è, al solito, assai preoccupante. Purtroppo, pur in presenza di significativi successi da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, si deve rilevare un ritardo notevole in merito alla coscienza della doverosità della lotta alle mafie – continua Morra – I cittadini ne devono prendere coscienza, anche perché viene messa a rischio la loro stessa salute, e non solo la loro sicurezza”. “Faccio riferimento, ad esempio, all’operazione ‘Mala Pigna’, che ha dimostrato come il territorio venga considerato una discarica per seppellire materiali inquinanti che provengono da altri circuiti produttivi e che qui vengono interrati come se nulla contasse la salute dei calabresi“, conclude.