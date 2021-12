A Messina un moldavo tenta di aggredire un capotreno: arrestato dalla Polizia di Stato

31 Dicembre 2021 12:48

La Polizia Ferroviaria di Messina, nella mattinata di ieri, traeva in arresto un cittadino moldavo di 51 anni che, a bordo di un treno regionale proveniente da Catania, si era reso responsabile di tentata aggressione ai danni del capotreno, mentre lo stesso svolgeva servizio di controlleria, nonché di resistenza e lesioni ai danni degli operatori di polizia intervenuti. Gli investigatori accertavano, infatti, che l’uomo aveva commesso, nella provincia di Catania, reati di furto aggravato e lesioni personali ai danni di soggetti residenti in quella provincia ed aveva tentato di utilizzare indebitamente le carte di credito e di pagamento asportate ai malcapitati. L’uomo, al termine delle procedure e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva pertanto tradotto in carcere.