2 Dicembre 2021 09:10

A Lamezia Terme il Congresso Regionale FEMCA Cisl Calabria, rieletto Pompeo Greco

Si è svolto oggi a Lamezia Terme il VI Congresso Regionale FEMCA Cisl Calabria, la Federazione che organizza i lavoratori dell’Energia, il Gas e dell’Acqua, della Chimica e della Moda. Nel corso del dibattito, intenso e partecipato, alla presenza della Segretaria Generale Nazionale della FEMCA Nora Garofalo e del leader della Cisl calabrese Tonino Russo, il Segretario regionale Pompeo Greco ha delineato l’iniziativa sindacale nel corso di questi ultimi anni nei vari Comparti produttivi a cui è dedicata l’iniziativa della Federazione sindacale. Greco si è soffermato in particolare sulla grave situazione della distribuzione dell’acqua sul territorio regionale, segnalando le gravi criticità, senza che vengano assunte decisioni adeguate e in assenza del coinvolgimento necessario per riorganizzare la rete distributiva. Il Congresso ha espresso piena fiducia alla Segreteria Regionale, rieleggendo Pompeo Greco a capo della struttura e gli organi per il prossimo quadriennio. I componenti di Segreteria che affiancheranno Pompeo Greco sono Nicola Elia Santoianni, Vincenza Barillà e Maurizio Cello.