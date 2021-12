22 Dicembre 2021 10:46

A Lamezia Terme il 7° memorial Furfaro, vittoria per la società reggina Asd Andrea Maria Nuoto che con appena 3 punti di vantaggio riesce a spuntarla sulla società ospitante Arvalia Nuoto Lamezia

Domenica 19 dicembre si è svolto, presso la piscina comunale di Lamezia Terme, il 7° memorial Furfaro. Questa manifestazione da anni ormai, dà inizio alla stagione agonistica del circuito Asi. Sono tornate a sfidarsi in vasca bracciata dopo bracciata, alcune società calabresi, ed è stata un emozione indescrivibile dopo quasi due anni di stop. Dopo una lunga giornata di gare, vincitrice del memorial si laurea la società reggina Asd Andrea Maria Nuoto, che con appena 3 punti di vantaggio riesce a spuntarla sulla società ospitante Arvalia Nuoto Lamezia che si aggiudica un meritatissimo 2 posto, il 3 posto spetta invece alla società Penta Vibo. Va evidenziato il coraggio e la bravura di tutti i bambini Esordienti C e giovanissimi che per la prima volta alla tenera età di 6 anni, si sono “tuffati” in questa esperienza. All’ingresso in piscina i piccoli atleti sembravano così spaesati, ma invece una volta in acqua hanno dimostrato di essere dei veri leoni, hanno messo da parte le loro paure e hanno messo in pratica quello che in questi duri mesi hanno imparato. E però doveroso menzionarli tutti partendo dai più piccolini che sono: Chirico Maria, D’amico Martina, Melissari Olga, Musolino Ginevra, Rodà Giada, Tommasini Viola, Cagnino MariaLourdes, Caridi Alebel Jass, Morabito Stefano, Nencite Alessandra, Pizzimenti Antonino, Ripepi Antonino, Votano Luca

Passando per i ragazzi che sono: Borrello Stella, Crisalli Giuseppe, D’agostino Lavinia, Crisalli Sofia, Errigo Filippo, Gangemi Federico, Gatto Merli Mirea, Schiavone Claudia, Votano Iris. E arrivando fino ai più grandi, guida e appoggio di questa squadra: Albanese Sebastiano, Barresi Giovanni, Dell’Osso Valerio, Florio Vincenzo, Giannazzo Santa, Messina Laura, Romano’ Amalia, Scapati Vittoria,

La presidente prof.ssa Milena Calarco è particolarmente contenta poiché “oltre ad essere un ottimo risultato per la società, è un chiaro messaggio di fiducia, di entusiasmo, di energia, importantissimo in questo particolare momento; è un raggio di sole che si intravede tra le nuvole e che ci fa ricordare che, appunto, sopra le nuvole c’è sempre il sole, e che prima o poi questo sole sarà di nuovo visibile”.