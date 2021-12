A Corigliano-Rossano la Capitaneria di Porto festeggia Santa Barbara

3 Dicembre 2021 16:06

Presso lo splendido Santuario “Madonna della Schiavonea”, nel Comune di Corigliano-Rossano la celebrazione eucaristica in onore della Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco

Si è svolta oggi, 03 novembre 2021, presso lo splendido Santuario “Madonna della Schiavonea”, nel Comune di Corigliano-Rossano la celebrazione eucaristica in onore della Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. Il Comandante C.F. (CP) Francesco Cillo ha rivolto un ringraziamento particolare a S.E. Rev.ma Monsignor Maurizio Aloise, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Rossano Cariati, per aver consentito di officiare a Don Giuseppe Ruffo la santa Messa in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, protettrice del personale che a vario titolo opera professionalmente con il fuoco o con le armi da fuoco. Alla fine delle celebrazioni, e dopo i toccanti momenti eucaristici, si è tenuto il discorso di ringraziamento del Comandante della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, Capitano di Fregata Francesco Cillo, che ha ringraziato il sig. Sindaco del Comune di Corigliano Rossano, l’ANMI, il Corpo dei Vigili del Fuoco, e le altre Autorità civili e le Forze di Polizia intervenute. Durante l’allocuzione il Comandante ha ricordato il sacrifico quotidiano del personale del Corpo delle Capitanerie di porto e il momento, difficile per la Nazione e per il territorio, pieno di incognite e sacrifici personali e familiari.