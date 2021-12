A Corigliano-Rossano “IMAGO – La Calabria tra le nuvole”, il festival del fumetto

13 Dicembre 2021 13:39

Corigliano-Rossano: il festival del fumetto il 17 e 18 dicembre prevede la presenza di fumettisti, pittori, illustratori, che si cimenteranno in performance live, laboratori di fumetto e workshop

Nell’ambito delle manifestazioni del cartellone di Natale in Co.Ro, in collaborazione con la cooperativa Cluster e l’associazione Gommalacca, l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano presenta, “IMAGO – La Calabria tra le nuvole”, festival del fumetto che prevede la presenza all’interno di Palazzo San Bernardino i prossimi 17 e 18 dicembre, di fumettisti, pittori, illustratori, che si cimenteranno in performance live, laboratori di fumetto e workshop.

Si tratta del primo evento del genere che si svolge a Corigliano-Rossano e che l’Amministrazione, di concerto con l’Assessorato al Turismo, guidato dall’assessore Costantino Argentino, mira a far diventare storicizzato. Un altro modo, tra le tante iniziative realizzate, per valorizzare al meglio e in modalità diverse i nostri beni culturali.

Dal 17 dicembre al 16 gennaio, verrà inoltre allestita una mostra dedicata al fumetto in cui si potranno ammirare le creazioni di artisti tra i più apprezzati del panorama nazionale ed internazionale, suddivisa in quattro sezioni: “Calabria tra le nuvole”, con opere di Bruno Brindisi, Raffaele Della Monica, Enrique Breccia, Elias Tano, La Tram, Stefano Casini, Marina Comandini Pazienza, Milo Manara, Tanino Liberatore, Giulio Rincione, Prenzy, Daniele Bigliardo; “Comics Food”, con le opere di Flavia Sorrentino; “Il lato oscuro della luna”, con opere di Diala Brisly, Lelio Bonaccorso, Grazia La Padula, Giampiero Casertano, Eugenio Sicomoro, Raul Cestaro, Giancarlo Caracuzzo, Marco Corona, Marina Comandini Pazienza, Daniele Bigliardo, Luca Ralli, Pasquale Qualano; “Misteri di Calabria” con le opere di Daniele Bigliardo.

Tra le special guest della rassegna, Luca Raimondo e i fratelli Gianluca e Raul Cestaro, disegnatori di DYLAN DOG e TEX, che si cimenteranno in performance live.

Non mancheranno gli appuntamenti per gli studenti: all’incontro “Il fumetto in Calabria”, sceneggiatori, disegnatori e editori, tra cui Vincenzo Filosa, Michele D’Ignazio e Francesco Polizzo, si confronteranno con i giovani talenti.

Spazio anche alle performance di disegno dal vivo, con Marco Serravalle, Beppe Stasi, Luigi Greco, Daniele Cellini, Paola Lo Prete, Ivan Pezzullo, Martina Le Fosse, Oreste Tropea, Maria Soria, Mattia e Brendon Turboli e Luca Passafaro, quest’ultimo tra le firme della prima serie di ZeroCalcare su Netflix.

Nei prossimi mesi le attività proseguiranno con workshop di scrittura e disegno per la realizzazione di un volume illustrato.