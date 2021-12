8 Dicembre 2021, auguri di buon onomastico Immacolata e Concetta! IMMAGINI, FRASI e VIDEO da condividere su Facebook e Whatsapp

8 Dicembre 2021 00:00

8 Dicembre 2021, auguri di buon onomastico Immacolata e Concetta: ecco immagini, video e frasi per gli auguri di buon onomastico

Oggi, 8 Dicembre 2021, nella Festa dell’Immacolata Concezione, che notoriamente fa partire il periodo delle Feste di Natale, è doveroso fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Concetta ed Immacolata.

Concetta è un nome tipico dell’Italia meridionale, e fa riferimento al dogma cristiano. E’ entrato in uso dopo l’8 dicembre 1854, data della proclamazione da parte di papa Pio IX del dogma nella costituzione Ineffabilis Deus.

Immacolata, altro nome tipicamente cattolico, richiama anche questo alla devozione verso verso l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Deriva dal termine italiano “immacolata” ossia vergine, “pura. In Italia è diffuso principalmente nel Sud, in particolare in Campania.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poterti fare gli auguri!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

