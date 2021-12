5 lavori per lavorare con i bambini senza laurea

6 Dicembre 2021 18:04

Ti piacciono i bambini e vorresti trovare un impiego che ti permetta di stare in loro compagnia? Non ti devi demoralizzare solo perché non hai una laurea: se infatti è vero che molte professioni a contatto con i bimbi si possono svolgere solo dopo aver conseguito un titolo di studio universitario, è altrettanto vero che esistono moltissime alternative per lavorare con i bambini senza laurea. Scopriamo quali sono i lavori più gettonati e richiesti del momento.

#1 Assistente all’infanzia

Una prima figura professionale che non prevede una laurea e che in questi anni è sempre più richiesta è l’assistente all’infanzia. Il suo ruolo è quello di assistere i più piccoli nei più svariati contesti e solitamente questa figura professionale affianca gli insegnanti, gli psicologi, gli educatori o i sociologi. L’assistente all’infanzia può anche lavorare in proprio, come libero professionista, e gli sbocchi professionali sono dunque moltissimi. Per svolgere tale impiego non è necessaria la laurea: è sufficiente seguire un corso di formazione specifico di breve durata che consente di ottenere una certificazione e apprendere tutte le competenze necessarie.

#2 Baby sitter

Un altro lavoro che permette di lavorare a contatto con i bambini e che non prevede nessuna laurea o titolo specifico è quello del baby sitter. Naturalmente, per svolgerlo al meglio è importante dimostrare di essere in possesso di alcune competenze di base e di una buona capacità di gestire i bambini. In linea di massima però non sono necessari corsi specifici per fare la/il baby sitter. In quanto ai compensi però non è detto che si possa vivere di questo lavoro: in molti lo fanno per arrotondare lo stipendio, perché non riuscirebbero a percepire uno stipendio sufficientemente dignitoso portando avanti solo questa professione.

#3 Tages mutter

Simile per certi versi alla baby sitter, la Tages Mutter in realtà è una figura professionale molto più complessa e per diventarlo occorre anche in questo caso seguire un corso specifico, oltre che dimostrare di avere un’abitazione adeguata per accogliere i bambini. La particolarità della Tages Mutter, che si solito lavora per conto di cooperative che le commissionano gli incarichi, è infatti proprio quella di accogliere un certo numero di bambini a casa propria durante la giornata. È un’alternativa all’asilo nido, sempre più gettonata e richiesta.

#4 Ludotecario

Le ludoteche sono luoghi in cui i bambini trascorrono alcuni pomeriggi in compagnia, divertendosi insieme ai coetanei e facendo giochi di vario tipo. Gestire o lavorare all’interno di una ludoteca può essere molto gratificante per un amante dei bambini, ma naturalmente anche in questo caso è opportuno seguire un corso specifico.

#5 Animatore turistico

Un’ultima professione che permette di lavorare a contatto con i bambini e che non richiede alcuna laurea è quella dell’animatore turistico. Il suo compito è proprio quello di intrattenere i piccoli ed i ragazzi durante la loro permanenza presso strutture alberghiere, resort e villaggi. Può lavorare all’interno del mini club ed occuparsi dei bimbi in modi differenti. Quello dell’animatore turistico è un lavoro impegnativo ma anche molto divertente e gratificante.