Vono: “i bus turistici potranno portare al 100% il coefficiente di riempimento”

18 Novembre 2021 15:31

Vono: “grazie al voto favorevole e all’impegno di Italia Viva i bus turistici potranno portare al 100% il coefficiente di riempimento”

“Grazie al voto favorevole e all’impegno di Italia Viva i bus turistici potranno portare al 100% il coefficiente di riempimento dei bus turistici e raggiungere la piena capacità rispettando, in piena sicurezza, ogni normativa vigente. Questa misura ragionata e valutata sotto ogni profilo equipara le capacità di riempimento dei diversi mezzi di trasporto mettendo fine ad un’anomalia inaccettabile”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono, Vicepresidente della Commissione Trasporti a palazzo Madama. “Già nel corso dell’iter del provvedimento in Commissione avevo evidenziato al governo la necessità di rivedere questo parametro perché fondamentale per una piena ripresa di questo settore, fermo per lungo tempo e stremato dalle ingenti perdite. Ora tanti imprenditori torneranno ad investire, programmando con serenità la stagione invernale alle porte e la prossima stagione estiva”, conclude.