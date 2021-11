Volley, opachi ma concreti: la Omi-Fer Palmi batte Galatina per 3-1

29 Novembre 2021 11:47

Un po’ di sofferenza, ma alla fine è comunque vittoria: la Omi-Fer Palmi batte Efficienza Energia Galatina per 3-1

Settimo successo stagionale per la Omi-Fer Palmi, una vittoria sofferta ottenuta dopo due ore di partita contro un Efficienza Energia Galatina che ha saputo mettere in grande difficoltà la squadra di casa. Non sono mancati lo spettacolo e le sorprese, soprattutto nel secondo set, dove le due contendenti hanno portato il parziale ai vantaggi fino al 30-32 in un PalaBotteghelle molto divertito dal gioco espresso. I ragazzi di Polimeni sono stati però bravi a non subire il contraccolpo psicologico e a tornare subito in gara, conquistando il terzo set e aggiudicandosi poi l’intera posta in gioco con la vittoria del quarto parziale. Per l’incontro Polimeni decide di non cambiare le carte in tavola e parte con Paris, Fortunato (L), Laganà, Rosso, Russo, Marra e Remo che ha sostituito l’indisponibile Gitto. Stomeo invece parte con Pepe, Galasso, Lotito, Latorre, Antonaci, Buracci, Sardanelli (L).

Nel primo set dominato ampiamente da Palmi i pugliesi non riescono a costruire una buona controffensiva, senza troppi clamori e in soli 24 minuti di gioco il parziale si chiude sul 25-15. Secondo set caratterizzato da un drastico calo prestazionale dei nero-verdi, che partono sotto (5-8) e non riescono a ricucire lo svantaggio (14-16, poi 19-21) quasi fino alla chiusura del parziale. Arpionato il 24 pari comincia un set a parte, quasi come quello visto nell’ultima gara casalinga con Aci Castello. Questa volta però sono gli ospiti a portare a casa il set imponendosi per 30-32. Il terzo set vede Palmi ferita dal risultato del gioco precedente partire nuovamente sotto (7-8) e capace poi di rimettere il muso avanti (21-19). Il gioco si chiude sul 25-19 per i palmesi con un Laganà in grande spolvero. Nell’ultimo set disputato Galatina prova il tutto per tutto lottando punto a punto con i padroni di casa che però, sotto sul 18-21, riescono a ribaltare le sorti dell’incontro con una straordinaria rimonta firmata dall’esordiente Marco Soncini e compagni. La gara si chiude sul 25-23 in favore della Omi-Fer Palmi con un PalaBotteghelle in festa.

Al termine della gara il coach Antonio Polimeni ha messo in evidenza le carenze della sua squadra: “dopo il primo set ci siamo disuniti, Lotito ha fatto un’ottima prestazione e ha aiutato Galatina a metterci in difficoltà. Ci sono degli aspetti da limare perché questi nostri cali non diventino una cosa frequente, lavoreremo in palestra per questo ma adesso pensiamo principalmente alla gara di domenica contro Tuscania che non sarà per nulla facile”.

Anche Alberto Marra ha commentato il match: “Oggi non abbiamo fatto bene, dovevamo approcciare meglio la gara. Certamente nella prossima gara non potremo permetterci questo atteggiamento perché Tuscania è molto forte. Dal punto di vista individuale non sono soddisfatto, ho messo a terra pochi palloni in attacco e ho fatto bene a muro, ma so di poter dare molto di più”.

Messo in cassaforte l’ennesimo successo, Palmi si porta adesso a 19 punti in classifica, ancora in testa al girone blu. Nel prossimo turno i nero-verdi saranno impegnati a Tuscania in una gara che preannuncia grande spettacolo.

OmiFer Palmi – Efficienza Energia Galatina 3-1 (25-15, 30-32, 25-19, 25-23)

Palmi: Marra 9, Fortunato (L1), Pellegrino, Russo 13, Rosso 17, Paris, Laganà 25, Remo 10, Soncini 3. All Polimeni NE. Gitto, Prespov, Nicolò, Di Carlo (L2)

Galatina: Pepe 2, Galasso 8, Lotito 24, Calò, Sardanelli (L1), Latorre 2, Antonaci 9, Lentini 3, Buracci 13. All. Stomeo NE.Apollonio (L2),

NOTE: Arbitri – Stancati, De Sensi

Durata 2:01 Palmi 5 aces, Galatina 3 aces