Vaccini, un lettore scrive ad Aifa: “il mio Green Pass sta per scadere, vorrei effettuare il richiamo con J&J ma non so come fare”

17 Novembre 2021 12:20

“Vorrei effettuare la seconda dose con lo stesso vaccino col quale ho fatto la prima, e per il quale non ho avuto alcun tipo di reazione negativa”: la lettera di un cittadino che, prima di firmare il consenso alla somministrazione del farmaco, preferirebbe avere delle spiegazioni

E’ tempo di richiamo da vaccino anti-Covid per molti italiani. Nelle prossime settimane il Green Pass andrà gradualmente in scadenza per milioni di persone e questa situazione potrebbe essere una difficoltà per i lavoratori, che hanno bisogno del lasciapassare per poter accedere nei luoghi di lavoro. Come ricorda un nostro lettore, che ha rivolto un email ad Aifa per avere chiarimenti, la dose booster (anche per chi la prima volta ha ricevuto il farmaco di Johnson & Johnson) sarà con un vaccino a mRna (Pfizer o Moderna). Questo, però, ha generato diversi dubbi, i quali si spera potranno essere risolti dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Ecco di seguito la lettera riportata integralmente: