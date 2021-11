Vaccini: in Svizzera provano a convincere gli indecisi con l’ipnosi

8 Novembre 2021 14:14

Così Confederazione e cantoni tentano di convincere gli indecisi, grazie a un programma di informazione e facilitazione delle vaccinazioni, con aumento dei siti ed estensione degli orari

“Ogni vaccinazione conta”: con questo motto procede spedita la campagna nazionale di immunizzazione contro il Covid-19, che prenderà il via domani in Svizzera. Programmati tanti eventi per i cittadini con concerti, un villaggio di vaccinazione alla stazione centrale di Zurigo, vaccinazioni in autobus, in tram, sul battello del Reno o anche sotto ipnosi. Così Confederazione e cantoni tentano di convincere gli indecisi, grazie a un programma di informazione e facilitazione delle vaccinazioni, con aumento dei siti ed estensione degli orari. In alcuni cantoni della Svizzera orientale, i cui tassi di vaccinazione sono tra i più bassi del paese, oltre alle notti del vaccino, secondo quanto riporta l’Adnkronos, ai vari centri pop-up e walk-in, ai più paurosi verrà offerta la possibilità di sottoporsi in studi medici specializzati a brevi sedute di ipnosi. In molti luoghi circoleranno autobus di vaccinazione, camion e intere squadre mobili di vaccinazione: a Zurigo ad esempio, si potrà ottenere l’iniezione in tram, mentre a Basilea sarà possibile farlo su un battello sul Reno. Un vero e proprio villaggio del vaccino verrà inoltre creato all’interno della Stazione centrale zurighese.

In diverse località a chi deciderà di sottoporsi all’immunizzazione verranno offerte specialità culinarie: caffè, berliner, marroni, vin chaud o the speziati. Prevista anche, analogamente a quella dei musei, una lunga notte del vaccino in numerose località. Nel canton Lucerna non ci sarà neppure bisogno di uscire di casa: famiglie o gruppi di cinque o più persone potranno infatti prenotare un team di vaccinazione a domicilio, mentre ad Appenzello Esterno vi sarà una sorta di servizio taxi gratuito che preleverà le persone da casa e le accompagnerà ai centri di immunizzazione.