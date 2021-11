Vaccini, Francia: “Moderna sconsigliato agli Under 30, aumenta rischio di problemi cardiaci”

9 Novembre 2021 18:00

L’autorità sanitaria francese ha sconsigliato la somministrazione del vaccino anti-Covid Moderna per gli under 30

L’autorità per la salute pubblica francese ha raccomandato alle persone di età inferiore ai 30 anni di ricevere il vaccino anti Covid-19 di Pfizer Comirnaty, quando disponibile, invece del vaccino Spikevax di Moderna perché comporta “rischi relativamente più elevati di problemi cardiaci”. L’Haute Autorite de Sante (HAS), che non ha il potere legale di vietare o concedere in licenza farmaci ma funge da consulente del settore sanitario francese, ha citato rischi “molto rari” legati alla miocardite, che si era manifestata in dati recenti sul vaccino Moderna e in uno studio francese pubblicato lunedì. La notizia è stata riportata dall’agenzia britannica Reuters.

“All’interno della popolazione di età inferiore ai 30 anni, questo rischio sembra essere circa cinque volte inferiore con il vaccino Comirnaty di Pfizer rispetto al vaccino Spikevax di Moderna”, ha affermato HAS nel suo studio pubblicato lunedì. La decisione a Parigi è arrivata dopo che le autorità di regolamentazione di diversi altri paesi, tra cui il Canada e altri Stati Scandinavi, avevano adottato una posizione più difensiva su Spikevax per i problemi di sicurezza legati al cuore che colpiscono i giovani.

Il mese scorso, l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha approvato il vaccino di richiamo di Moderna per tutte le fasce di età sopra i 18 anni, almeno sei mesi dopo la seconda dose. L’EmaA all’inizio di quest’anno ha affermato di aver trovato un possibile collegamento tra la rarissima complicazione cardiaca infiammatoria e i vaccini anti Covid-19 dei farmaci di Pfizer e Moderna.

Tuttavia, secondo l’EMA, i benefici di entrambi i colpi di mRNA nella prevenzione del Covid-19 continuano a superare i rischi, ha affermato il regolatore, facendo eco a opinioni simili espresse da agenzie mediche statunitensi e dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’HAS francese ha affermato che la sua raccomandazione, che si applicherebbe indipendentemente dall’uso del vaccino come prima, seconda o terza dose di “richiamo”, sarebbe valida fino a quando non saranno noti ulteriori risultati scientifici in materia. Per le persone di età superiore ai 30 anni, tuttavia, l’autorità ha raccomandato esplicitamente l’uso del vaccino Moderna, affermando che l’efficacia sia leggermente superiore.