Vaccini, Costa: “a breve terza dose obbligatoria per personale sanitario e Rsa”

11 Novembre 2021 13:21

L’ufficialità non è ancora arrivata ma il sottosegretario auspica che “si arrivi rapidamente a questa scelta”

“È probabile che già nei prossimi giorni si possa arrivare a sancire l’obbligatorietà della terza dose della vaccinazione anti-Covid per il personale sanitario e delle Rsa”. Lo afferma all’ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Per una questione di buon senso e anche di credibilità, auspico – ha sottolineato – che per quelle categorie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale, ovvero sanitari e tutti coloro che entrano in contatto con le Rsa, sia previsto ovviamente anche l’obbligo della terza dose. L’auspicio è che si arrivi rapidamente a questa scelta”.