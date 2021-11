7 Novembre 2021 07:00

Elezioni Comunali 2021: urne aperte a San Giorgio Morgeto, Africo e Sinopoli. Si vota sino alle 23:00, subito dopo lo spoglio

Urne aperte per le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. I comuni interessati sono sette: Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli in provincia di Reggio Calabria, Orta di Atella, in provincia di Caserta, Manfredonia, in provincia di Foggia, Carmiano, in provincia di Lecce, Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Si vota sino alle ore 23:00. Subito dopo lo spoglio delle schede live su StrettoWeb.