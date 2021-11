Università di Messina: concluse le prove per l’assunzione di 6 unità di personale di area amministrativa categoria C

8 Novembre 2021 09:50

Si sono concluse venerdì 5 novembre 2021, a tre mesi dall’avvio, le prove della selezione pubblica, per titoli ed esami, bandita dall’Università di Messina per l’assunzione di 6 unità di personale di area amministrativa, Categoria C (D.D. n. 2677/2020). La procedura concorsuale, che è la prima realizzata in modalità paperless grazie all’importante investimento sostenuto dall’Ateneo per dotarsi delle necessarie strutture hardware e software, ha segnato la riapertura dello svolgimento in presenza delle prove selettive, organizzate e gestite in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, per un numero importante di candidati (837 le domande pervenute e 285 i presenti a sostenere la prova scritta), nel pieno rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto Brunetta (d.l. n. 44/2021) e dal correlato Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici.